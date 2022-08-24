В боевых действиях на Украине скоро наступит перелом, поскольку у ВСУ заканчивается мотивация. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
Аналитик отметил, что количество сдающихся в плен или отказывающихся выполнять приказы командиров украинских военнослужащих растёт.
Свою мотивированную в обороне пехоту противник разменивает на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, заявил эксперт в интервью "Украине.ру".
Мотивация у пехоты заканчивается, бойцы ВСУ не хотят идти на верную гибель, поэтому перелом состоится, пояснил собеседник издания.
По его словам, это может случиться через несколько дней или через месяц-два.
Ранее Анпилогов объяснил, почему с приходом холодов оборона ВСУ в Донбассе начнёт рушиться.
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