Анпилогов: ВСУ скоро начнут повально сдаваться, у них заканчивается мотивация

В боевых действиях на Украине скоро наступит перелом, поскольку у ВСУ заканчивается мотивация. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

Аналитик отметил, что количество сдающихся в плен или отказывающихся выполнять приказы командиров украинских военнослужащих растёт.

Свою мотивированную в обороне пехоту противник разменивает на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, заявил эксперт в интервью "Украине.ру".

Мотивация у пехоты заканчивается, бойцы ВСУ не хотят идти на верную гибель, поэтому перелом состоится, пояснил собеседник издания.

По его словам, это может случиться через несколько дней или через месяц-два.

Ранее Анпилогов объяснил, почему с приходом холодов оборона ВСУ в Донбассе начнёт рушиться.