Руководство Министерства внутренних дел России назначило вознаграждение за помощь в задержании командиров националистического батальона ВСУ Константина Немичева и Сергея Величко. Они обвиняются в преступлении, предусмотренного статьёй 317 УК РФ.
По предварительным данным, Немичев и Величко принимали участие в пытках военнослужащих ВС РФ и убивали их с особой жестокостью. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей.
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