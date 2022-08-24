МВД объявило о вознаграждении за помощь в задержании двух командиров ВСУ

Руководство Министерства внутренних дел России назначило вознаграждение за помощь в задержании командиров националистического батальона ВСУ Константина Немичева и Сергея Величко. Они обвиняются в преступлении, предусмотренного статьёй 317 УК РФ.

По предварительным данным, Немичев и Величко принимали участие в пытках военнослужащих ВС РФ и убивали их с особой жестокостью. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей.