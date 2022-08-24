Армия РФ, ДНР и ЛНР продолжает наступление в Донбассе в рамках спецоперации. Украинские силы несут при этом значительные потери живой силы.
Как сообщает издание "Русская весна", всего на донецком направлении украинские вооружённые силы потеряли убитыми не менее 600 бойцов.
Помимо этого, около 160 украинских военнослужащих оставили свои боевые позиции, покинув поле боя.
В районе Артёмовска одна из бригад ВСУ лишилась половину своего состава в ходе ударов военной авиации РФ, в то время как оставшиеся бойцы отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях.
Также стало известно, что при попытке форсирования реки Ингулец союзными силами была ликвидирована 35-ая бригада украинской морской пехоты.
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