"Чистое" рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео

Британский премьер Борис Джонсон, скоро уходящий в отставку, во время визита в Киев, поставил своего коллегу с Украины в неловкое положение.

На видеоролике можно видеть, как Владимир Зеленский приветствует британца. Однако все также заметили, что Джонсон, перед тем, как пожать руку главе Незалежной, вытащил эту руку из штанов.

Пользователи считают, что это "чистое" рукопожатие показывает отношение Запада к Киеву.

Напомним, Джонсон прибыл на Украину в День независимости. Во время визита британский политик объявил о помощи - 54 млн фунтов стерлингов.

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