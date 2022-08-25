Минобороны: ВКС России уничтожили командный пункт ВСУ "Каховка" и 64 военных

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации на Украине армия России ликвидировала командный пункт солдат ВСУ "Каховка".

По данным ведомства, украинские военные находились на территории города Новый Буг в Николаевской области. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили семь единиц техники, отметили в министерстве.

"Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ", — добавил генерал-лейтенант во время брифинга.

Ранее в МО сообщили, что армия Украины потеряла свыше 200 солдат из-за попадания ракеты "Искандер" в эшелон в Днепропетровской области.