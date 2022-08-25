Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации на Украине армия России ликвидировала командный пункт солдат ВСУ "Каховка".
По данным ведомства, украинские военные находились на территории города Новый Буг в Николаевской области. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили семь единиц техники, отметили в министерстве.
"Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ", — добавил генерал-лейтенант во время брифинга.
Ранее в МО сообщили, что армия Украины потеряла свыше 200 солдат из-за попадания ракеты "Искандер" в эшелон в Днепропетровской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.