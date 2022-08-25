Киев: Украина хочет сформировать из Крыма парадную базу НАТО

Украина будет делать "парадную базу" альянса НАТО из Крыма.

Об этом сообщила экс-замминистра обороны Украины Алина Фролова.

Полуостров Крым является стратегическим местом, откуда можно контролировать безопасность Чёрного моря, цитирует политика издание "Новый день”.

По её словам, не исключена возможность демилитаризации региона, который будет базой для НАТО, ВСУ и ВМС.

"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для ЕС и НАТО. Отсутствие внимания НАТО к Черному морю показало, что это ошибка”, — заявила бывшая сотрудница МО.

Она отметила, что база военного блока в Крыму привела бы к увеличению турпотока. Также в Крыму может быть размещено ядерное оружие, подытожила Фролова.