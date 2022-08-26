Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что некоторые группы призывников способны покинуть страну. Для этого они должны внести задаток в 200 тысяч гривен, то есть в 5,4 тысячи долларов, отметил политик.
"Для отдельных категорий мужчин выезд всё же возможен", — сказал Арестович, передаёт телеканал "ТСН".
Также чиновник рассказал о личной позиции лидера Украины Владимира Зеленского. По словам его советника, руководитель государства призывает граждан защищать свою страну и "не ждать поблажек".
Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский указал на необходимость паузы в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.