Арестович: часть призывников на Украине сможет выезжать при внесении задатка

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что некоторые группы призывников способны покинуть страну. Для этого они должны внести задаток в 200 тысяч гривен, то есть в 5,4 тысячи долларов, отметил политик.

"Для отдельных категорий мужчин выезд всё же возможен", — сказал Арестович, передаёт телеканал "ТСН".

Также чиновник рассказал о личной позиции лидера Украины Владимира Зеленского. По словам его советника, руководитель государства призывает граждан защищать свою страну и "не ждать поблажек".

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский указал на необходимость паузы в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.