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Военный эксперт Круглов: США признали отвратительное состояние ВСУ

Силовые структуры

Морально-психологическое состояние личного состава вооружённых сил Украины отвратительное, несмотря на всю риторику официального Киева. Это стали признавать и в США.

Военный эксперт Круглов: США признали отвратительное состояние ВСУ

Так прокомментировал Pravda.Ru мнение американского аналитика, назвавшего психологическое состояние бойцов ВСУ важнейшей проблемой, военный эксперт, генерал-майор Вячеслав Круглов.

Собеседник издания отметил, что ВСУ получают мощнейшие удары, которые не может долго выдерживать человеческая психика. И от этого уже не спасают даже наркотики и другие активные препараты.

"США понимают, что десяток миллиардов, который они уже вложили, и ещё миллиарды, которые они планируют вложить, не так эффективно будут использоваться в ВСУ. А им, конечно, этого бы не хотелось, просто так в топку войны кидать эти миллиарды, от которых отдача будет совершенно не та, которую ожидают американцы", — пояснил генерал.

Украинцы, которые воюют, видят, что уже около двухсот тысяч человек уничтожено, и не знают, куда деваться, добавил военный.

"И американцы понимают, что при таком качестве личного состава эти деньги могут пойти прахом, даже КПД их использования будет самым минимальным, а иногда совсем бесполезным", — заключил военный эксперт.

Ранее директор Центра разведки и глобальных отношений США Джошуа Хумински назвал состояние личного состава ВСУ важнейшей проблемой Украины и Запада.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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