Кадыров: "С возможностями чеченских подразделений можно смело идти на Европу"

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров рассказал о состоянии подразделений региона. Как подчеркнул политик, у них появилось много преимуществ.

"С такими возможностями можно смело идти на Европу", — сказал глава Чечни.

Вместе с этим он заявил, что бойцы способны заставить западных чиновников поменять политический курс, который вредит обычным гражданам.

Ранее Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина позволить военным как можно скорее завершить спецоперацию по принуждению к миру на Украине. Также политик отметил, что солдаты готовы "усмирить" противников России.