Хазин: спецоперация на Украине не стала быстрой из-за предательства

СВО не завершилась быстро из-за предательства некоторых людей.

Об этом сообщил обозреватель Михаил Хазин.

По его словам, спецоперация не вышла быстрой, и это результат предательства, причём, "как здесь, так и там". Киев оказал сопротивление, поскольку за эти годы идеологически обработал военных и значительную часть населения. Но сегодня ситуация меняется — украинцы прозревают и понимают необходимость избавления от прозападной власти.

"Условно говоря, некие люди, которые с 2014 года получали очень большие деньги, говорили о результатах своей работы. А по итогу оказалось, что этой работы не было. Как следствие, нацистский режим на Украине оказывает крайне жесткое сопротивление — кстати, вопреки желанию общества в целом. Там есть обманутые люди, однако понимание постепенно начинает приходить, но ценой больших жертв с их стороны", — отметил эксперт.

В РФ изначально предполагали, что СВО спровоцирует инциденты в Крыму и западных областях континентальной части России. Хазин убеждён, что масштаб ЧП, например, подрыва военного склада или удар дрона по пустому строению, не сравним даже с "природным явлением" вроде пожара в лесу.