WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане

Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт российских войск в Красном Лимане. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале со ссылкой на источники на Славянском фронте.

"Группа боевиков, среди которых, судя по перехватам и крикам во время ближнего боя, были в основном поляки — попыталась захватить опорный пункт русской армии в окрестностях Красного Лимана", — пишет он.

По словам репортёра, неонацистам не повезло, они были отброшены в лес и отступили.

В результате боестолкновения бойцы отряда "Кубань" захватили трофеи, в том числе гранатомёты иностранного производства, добавил военкор.