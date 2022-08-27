Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт российских войск в Красном Лимане. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале со ссылкой на источники на Славянском фронте.
"Группа боевиков, среди которых, судя по перехватам и крикам во время ближнего боя, были в основном поляки — попыталась захватить опорный пункт русской армии в окрестностях Красного Лимана", — пишет он.
По словам репортёра, неонацистам не повезло, они были отброшены в лес и отступили.
В результате боестолкновения бойцы отряда "Кубань" захватили трофеи, в том числе гранатомёты иностранного производства, добавил военкор.
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