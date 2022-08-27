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WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане

Силовые структуры

Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт российских войск в Красном Лимане. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале со ссылкой на источники на Славянском фронте.

"Группа боевиков, среди которых, судя по перехватам и крикам во время ближнего боя, были в основном поляки — попыталась захватить опорный пункт русской армии в окрестностях Красного Лимана", — пишет он.

По словам репортёра, неонацистам не повезло, они были отброшены в лес и отступили.

В результате боестолкновения бойцы отряда "Кубань" захватили трофеи, в том числе гранатомёты иностранного производства, добавил военкор.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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