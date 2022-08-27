Кадыров об усиленном несении службы военными: Не должно быть и речи про отпуска

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил необходимость перевода на усиленный вариант несения службы сотрудников силовых ведомств.

Кадыров рассказал о своей встречи с руководителями силовых подразделений Чечни, на которой обсуждалась спецоперация на Украине.

"Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД", — озвучил свою точку зрения Кадыров в Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что Россия ведет точечную операцию, а ей противостоит открытая война.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео допроса украинских военнопленных.