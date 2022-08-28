Нидерландский портал NOS: на Западной Украине готовят женщин для ВСУ

Женщин-добровольцев обучают военному делу на Западной Украине. Об этом рассказал нидерландский портал NOS.

Поговорить с изданием согласились две украинки, входящие в число будущих новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна из них, с позывным Султан, работает в автосалоне и стала инструктором. Вторая, Феникс, в обычной жизни домохозяйка, у неё есть сын, в лагере она обучается на снайпера.

Это вынужденная мера, необходимая, чтобы защитить свои семьи и дома, отметили женщины.

Инструктор тренировочного лагеря Деб рассказал, что ученица Феникс так же сильна и искусна в обращении с оружием, как и мужчины. Она была одной из лучших в ходе тренировки, которая длилась без перерывов пять часов, заявил он.