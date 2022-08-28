Онуфриенко: РФ придётся увеличить группировку войск для взятия крупных городов

Россия задействовала в спецоперации на Украине максимум 20% своих Вооружённых сил. И у неё есть возможность наращивать огневую мощь и восполнять количество личного состава. Такое мнение высказал журналист и эксперт Михаил Онуфриенко.

Он считает, что наращивать группировку ВС РФ будет необходимо в любом случае, когда начнётся освобождение крупных городов. Их взятие невозможно теми силами, которые имеются на сегодняшний момент, добавил аналитик.

Дело в том, что медленное наступление в больших городах невозможно, так как они фактически будут стёрты с лица земли. Потому что, пока военные будут неделю освобождать улицу, противник отведёт войска на следующую, и будут бои длиться за неё ещё неделю, пояснил аналитик.

"Здесь всё, что можно — это наступать быстро, фактически наступая на пятки отступающему противнику и не давая ему возможности закрепиться, создать следующий укрепрайон", — заявил Онуфриенко в эфире Соловьёв LIVE.