Зенитчики ВС РФ сбили половину ракет из HIMARS, выпущенных по Изюму

Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Хаймарс" превратилась из высокоточного и пугающего оружия в рутину. И на неё уже особенно не обращают внимания. Об этом написал в своём Telegram-канале военный журналист Герман Куликовский.

Он отметил, что ВСУ стали использовать "Хаймарс" гораздо чаще, стреляя по любому сараю. Так, в субботу и воскресенье были массовые залпы по Изюму и Сватово, причём в Сватово вообще попали по с/х предприятию, уничтожив комбайны.

С одной стороны это, конечно, плохо, так как говорит о том, что у ВСУ нет проблем с боеприпасами, считает военкор.

Но, с другой стороны, данные залпы имеют больше психологическое значение, что рассчитано на гражданских и вновь прибывших на фронт солдат, пояснил репортёр.

Он рассказал также о том, что половину из выпущенных по Изюму ракет, удалось сбить силам ПВО.

Кому-то может показаться, что мало, однако это не так, заметил журналист.

При первых обстрелах, изюмские воины-зенитчики сбивали только первую ракету одного залпа (6 снарядов), а сейчас уже смогли сбить 4 из 8, заключил Куликовский.

Ранее военный историк Евгений Норин назвал "Хаймарсы" самым серьёзным оружием ВСУ из поставленного Западом вооружения.