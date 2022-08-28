Москва перебрасывает в зону СВО сформированный 3-й армейский корпус.
Об сообщила разведка Украины. По словам сотрудников ГУР, соединение уже находится в Ростовской области и готово пересечь границу РФ.
Сегодня российская армейская группировка не превышает 160 тыс. человек, сообщает "Военное обозрение". Официальный представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в ближайшее время РФ намерена нарастить группировку на 90 тыс. человек за счёт "добровольческих и резервных" формирований.
О 3-м армейском корпусе сообщили американская и британская разведки. Соединение в 15,5 тыс. бойцов подготавливались в Нижегородской области. Корпус получил современное вооружение, включая танки Т-80БВМ, Т-90М и БМП-3.
Вероятное направление корпуса — запорожское или николаевское, подчеркнули украинские разведчики.
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