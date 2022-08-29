Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Yeni Şafak: Турция обратится в НАТО из-за использования Грецией ПВО против F-16
Генштаб ВСУ сообщил о наступлении русских на Авдеевку, Артёмовск и Славянск
Боррель: ЕС не сможет договориться об отмене шенгенских виз для всех россиян
The Independent: Британия урезает расходы на детей ради украинских беженцев
WSJ: спецоперация помогла РФ найти нового союзника в лице Северной Кореи
Все пилоты ВВС Украины ликвидированы, США их заменят лётчиками из Афганистана
Лавров об атаках Запада на РФ: "Бьют ниже пояса"
Зеленский пообещал, что Украина "обязательно вернётся в Донецк"
ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, слышны взрывы

Новый британский авианосец сломался по пути в США

Силовые структуры

Новый авианосец британских ВМС сломался почти сразу после того, как отошел от "родных" берегов для участия в учениях с США.

Новый британский авианосец сломался по пути в США

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Издание отмечает, что корабль HMS Prince of Wales стоимостью в 3 млрд фунтов стерлингов встал на якорь вблизи острова Уайт. Сейчас проводится "проверка неполадок".

Сообщается, что судно водоизмещением 65 тысяч тонн пострадало от "значительной технической неисправности". По неподтверждённым сообщениям, повреждён гребной вал правого борта.

Это уже не первое происшествие с HMS Prince of Wales. В 2020 году он на шесть месяцев вышел из строя по причине того, что его машинное отделение затопило. Тогда отменили отбытие корабля в Штаты, где должны были проходить учения с самолётами F-35.

Авианосец HMS Prince of Wales — второй из двух новых кораблей Соединённого Королевства класса Queen Elizabeth.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Клупов: Киев использует в РФ диверсионную методику американцев

Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.

Клупов: Киев использует в РФ диверсионную методику американцев
Экс-разведчик Риттер: Россия "грандиозно" ответит на провокации США на ЗАЭС
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: Россия "грандиозно" ответит на провокации США на ЗАЭС
Силовые структуры
Анпилогов: ВСУ сбегут из Донбасса при наступлении холодов
Мир. Новости мира
Конгресс обвинил Байдена в величайшем провале США и потребовал импичмента
Любовь Степушова Столкнуть казахов и русских: в Казахстане ждут провокаций украинских националистов Любовь Степушова Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев
Силовые структуры
National Interest: разведка США ошибалась относительно планов РФ на Украине
Силовые структуры
Капитан Гундаров: наступление ВС РФ на Киев спутало все планы ВСУ
Хазин: Киев скрывает в ЗАЭС "неприятную тайну" НАТО
Силовые структуры
Хазин: Киев скрывает в ЗАЭС "неприятную тайну" НАТО
Последние материалы
Лавров об атаках Запада на РФ: "Бьют ниже пояса"
Зеленский пообещал, что Украина "обязательно вернётся в Донецк"
ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, слышны взрывы
Джаралла: Николаев и Одесса присоединятся к России
Появилось видео с русским отрядом, освободившим Кодему
Sohu: отношение жителей Польши к Украине резко поменялось
Baijiahao: Запад признал поражение в “турбинной войне” с РФ
"ЧВК Вагнера" взломала укрепрайон ВСУ в Кодеме
Политолог Сосновский заявил, что Германию ожидают шесть лет гражданских волнений
В Ровенской области, через которую идёт трафик оружия из ЕС, раздаются взрывы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников