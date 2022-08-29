Новый британский авианосец сломался по пути в США

Новый авианосец британских ВМС сломался почти сразу после того, как отошел от "родных" берегов для участия в учениях с США.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Издание отмечает, что корабль HMS Prince of Wales стоимостью в 3 млрд фунтов стерлингов встал на якорь вблизи острова Уайт. Сейчас проводится "проверка неполадок".

Сообщается, что судно водоизмещением 65 тысяч тонн пострадало от "значительной технической неисправности". По неподтверждённым сообщениям, повреждён гребной вал правого борта.

Это уже не первое происшествие с HMS Prince of Wales. В 2020 году он на шесть месяцев вышел из строя по причине того, что его машинное отделение затопило. Тогда отменили отбытие корабля в Штаты, где должны были проходить учения с самолётами F-35.

Авианосец HMS Prince of Wales — второй из двух новых кораблей Соединённого Королевства класса Queen Elizabeth.