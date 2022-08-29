Минобороны: ВКС РФ уничтожили около 70 украинских военных в Херсонской области

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине армия России ликвидировала более 70 солдат ВСУ в Херсонской области.

По данным ведомства, Воздушно-космические силы атаковали 105-й батальон 63-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Как подчеркнули в министерстве, пункты дислокации находились на территории

Андреевки,

Лозового,

Долгового.

Пострадали 150 украинских военных, добавили в МО.

Ранее в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что союзные силы взяли под контроль село Кодема.