Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине армия России ликвидировала более 70 солдат ВСУ в Херсонской области.
По данным ведомства, Воздушно-космические силы атаковали 105-й батальон 63-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Как подчеркнули в министерстве, пункты дислокации находились на территории
Пострадали 150 украинских военных, добавили в МО.
Ранее в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что союзные силы взяли под контроль село Кодема.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.