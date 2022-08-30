Аналитики, предлагающие РФ сбивать поставляемые Киеву транспортные самолёты США, заблуждаются.
Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, военно-транспортная авиация Соединённых Штатов на территорию Незалежной не летает, а доставляет военный груз на польский аэродром в Жешуве и аэродромы Румынии.
"Там выстраиваются автоколонны, которые своим ходом следуют до границы с Украиной. Ночью они переходят через границу и рассредотачиваются. Очень часто для перевозки используются гражданские средства. Едет фура, на которой написано "детское питание", а внутри танк или самоходка", — рассказал обозреватель в интервью изданию "Украина.ру".
Он отметил, что РФ может наносить удары по этому транспорту на территории Украины, но не в Польше, поскольку это будет означать удар по чужой территории и прямой вооружённый конфликт с альянсом НАТО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.