Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС

Аналитики, предлагающие РФ сбивать поставляемые Киеву транспортные самолёты США, заблуждаются.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, военно-транспортная авиация Соединённых Штатов на территорию Незалежной не летает, а доставляет военный груз на польский аэродром в Жешуве и аэродромы Румынии.

"Там выстраиваются автоколонны, которые своим ходом следуют до границы с Украиной. Ночью они переходят через границу и рассредотачиваются. Очень часто для перевозки используются гражданские средства. Едет фура, на которой написано "детское питание", а внутри танк или самоходка", — рассказал обозреватель в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что РФ может наносить удары по этому транспорту на территории Украины, но не в Польше, поскольку это будет означать удар по чужой территории и прямой вооружённый конфликт с альянсом НАТО.