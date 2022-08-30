Сладков: донецкие резервисты "порубили в капусту" пенсионеров ВСУ

Украина решила открыться на Николаевском направлении для ударов российской армии. ВСУ плохо организовали атаку, а в итоге понесли серьёзные потери. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

Он считает, что на такие же действия киевские генералы пытаются спровоцировать ВС РФ под Донецком, убивая мирных граждан.

Но один контрудар ничего не решит в противостоянии России и Украины, так как для развития наступления необходимы резервы, которых у Киева нет, добавил репортёр.

Военкор привёл в пример случай, который произошёл недавно под Донецком.

"Резервисты Киева (пенсионеры ВСУ) пошли в небольшое и совершенно бестолковое наступление. Стоящие в обороне донецкие резервисты (рота сотрудников Донецкого музея Великой Отечественной войны) противника порубили в капусту, хотя в первые часы боя им пришлось вызывать огонь на себя", — рассказал Сладков в своём Telegram-канале.

Поэтому, если не хватает сил, лучше оставаться дома, то есть в обороне, заключил журналист.