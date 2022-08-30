Подполковник США Дэвис: наступления Украины нет, а российское скоро начнётся

Никакого крупного украинского наступления нет и не может быть, а российское, наоборот, должно вскоре начаться. Об этом заявил военный эксперт Fox News, подполковник ВВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Он отметил, что Россия продолжила наступательные действия в последние дни. А вот большого наступления ВСУ на Херсон, о котором украинцы говорят месяцами, не происходит.

"И я много раз говорил, что у них нет на это сил. Россия наращивает количество огневой мощи, и, вероятно, самое примечательное здесь то, что за последние 24 часа были сообщения о российской вооруженной колонне, которая выезжает отсюда в Донецкую область. Это самые современные вооружения и, возможно, в ближайшие дни мы увидим другое более масштабное наступление именно там", — заявил Дэвис.

По его мнению, если российские военные продолжат наступать по линии — Северск, Соледар и Бахмут и возьмут Славянск и Краматорск, то смогут ударить по Харькову с трёх разных направлений или же пойти на юг, и, возможно, взять Николаев.