Руководитель Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что во вторник, 30 августа, система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат.
По данным губернатора, система ПВО сработала в районе села Верхнесадовое. Как подчеркнул российский чиновник, власти контролируют ситуацию в городе.
"Сейчас горизонт чист", — отметил Развожаев.
Ранее он сообщал, что система противовоздушной обороны сбила над морем украинский дрон. Также политик призвал граждан России "сохранять спокойствие".
"Всё хорошо", — сказал глава Севастополя.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.