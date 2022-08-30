Развожаев: система ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя

Руководитель Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что во вторник, 30 августа, система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат.

По данным губернатора, система ПВО сработала в районе села Верхнесадовое. Как подчеркнул российский чиновник, власти контролируют ситуацию в городе.

"Сейчас горизонт чист", — отметил Развожаев.

Ранее он сообщал, что система противовоздушной обороны сбила над морем украинский дрон. Также политик призвал граждан России "сохранять спокойствие".

"Всё хорошо", — сказал глава Севастополя.