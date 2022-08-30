МО: ВС России уничтожили более ста боевиков "Кракена"* и "Иностранного легиона"

Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе специальной военной операции по принуждению к миру в Донбассе и на Украине российские солдаты ликвидировали свыше ста боевиков батальона "Кракен"* и иностранных наёмников.

Как подчеркнули в МО, боевики находились возле Константиновки Донецкой Народной Республики. По данным военного ведомства, ВСУ лишились 7 единиц техники.

"Нанесены огневые удары по пунктам временной дислокации наёмников из формирования "Иностранный легион", — сказали в министерстве.

Ранее в ведомстве заявили, что армия Украины потеряла 40 боевиков в Днепропетровской области.

*подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ