Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе специальной военной операции по принуждению к миру в Донбассе и на Украине российские солдаты ликвидировали свыше ста боевиков батальона "Кракен"* и иностранных наёмников.
Как подчеркнули в МО, боевики находились возле Константиновки Донецкой Народной Республики. По данным военного ведомства, ВСУ лишились 7 единиц техники.
"Нанесены огневые удары по пунктам временной дислокации наёмников из формирования "Иностранный легион", — сказали в министерстве.
Ранее в ведомстве заявили, что армия Украины потеряла 40 боевиков в Днепропетровской области.
*подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.