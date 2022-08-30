Безсонов: ВСУ могут готовить наступление в направлении Изюма или Балаклеи

Попытка контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении могла иметь цель отвлечь внимание от других направлений. А готовить контрнаступление они могут в другом районе. Такое мнение высказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Он написал в своём Telegram-канале, что ВСУ шестой день накапливают живую силу и технику на Балаклейском направлении. Такие сообщения поступают от местных жителей из Харьковской области.

"Возможно, готовят контрнаступление в этом районе. Возможно, в направлении Изюма. И возможно вчера, украинское командование пожертвовало многими сотнями своих вояк на Херсонском направлении, чтобы отвлечь от других направлений", — предположил Безсонов.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что про вероятное наступление на Балаклею он писал ещё в июле.

По мнению аналитика, зацикливаться на Херсоне не стоит. Он считает, что реальной целью ВСУ может быть достаточно крупный город либо на Изюмском направлении (та же Балаклея), либо на Запорожском (Пологи или Токмак).