SurreyLive: раненый на Украине британский наёмник Гриффитс вернулся домой

Британский военнослужащий Джош Гриффитс встал на сторону украинской армии и принимал активное участие в конфликте. Однако после ранения он вернулся на родину и рассказал подробности боевых действий.

Гриффитс в беседе с изданием SurreyLive заявил, что попал под миномётный обстрел. Это чуть не закончилось для него гибелью. Он был дважды ранен при обстреле, но чудом выжил. Наёмник заявил, что его голень была "разорвана на куски" и повреждены сухожилия и нервы на ноге. Помимо этого, британец получил большое количество осколочных ранений.

"Мне просто пришлось лежать там около 30 секунд лицом в грязь. Как только взрывы прекратились, это стало огромным облегчением. В тот момент что-то в моей голове говорило мне, что мне нужно разобраться в себе, потому что больше некому было меня спасти, я должен был сделать это сам", — рассказал Гриффитс.

Сейчас он перебрался в Великобританию. Там его ждут ещё несколько операций.