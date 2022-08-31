Представители Минобороны РФ заявили, что армия Украины во время наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях за двое суток лишилась 1,7 тысячи солдат.
По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли в ходе атаки
Вместе с этим в министерстве рассказали о ликвидации 63 танков, 59 боевых машин пехоты, 48 других бронемашин, 14 пикапов с пулемётами.
Ранее в МО сообщили об уничтожении 50 украинских солдат в Донецкой Народной Республике.
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