Минобороны РФ: ВСУ в ходе наступления за двое суток потеряли 1,7 тысячи солдат

Представители Минобороны РФ заявили, что армия Украины во время наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях за двое суток лишилась 1,7 тысячи солдат.

По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли в ходе атаки

два самолёта Су-25,

один бомбардировщик Су-24,

один истребитель МиГ-29,

три вертолёта Ми-8.

Вместе с этим в министерстве рассказали о ликвидации 63 танков, 59 боевых машин пехоты, 48 других бронемашин, 14 пикапов с пулемётами.

Ранее в МО сообщили об уничтожении 50 украинских солдат в Донецкой Народной Республике.