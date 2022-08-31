Карасёв: наступление на Херсон нужно было для привлечения внимания Запада

Армия Украины была отправлена в нашумевшее "контрнаступление", чтобы Западу не надоел чуть тлеющий конфликт и он бы продолжил помогать Киеву.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

Он отметил, что грядущие зимние проблемы приведут к тому, что "кураторы" откажутся от поддержки Незалежной.

"Конечно же, это наступление важно не только с точки зрения военно-оперативной и военно-тактической, военно-стратегической даже ситуации, но и важно с точки зрения показать, что Украина готова побеждать. Чтобы не было никакой усталости от войны в Украине на Западе", — в эфире израильского интернет-канала ITON-TV сказал аналитик.

По его словам, Зеленский, беседуя с представителями французского бизнеса, как раз акцентировал на этом внимание: мол, никакой усталости, что РФ должна быть наказана, понимая, что скоро ситуация развернётся в очень "неправильную для Киева" сторону.

Карасёв подчеркнул, что атакой на Херсон украинская армия могла попытаться захватить побольше территорий перед перемирием.

"Важно подойти к этому полудипломатическому или полувоенному урегулированию с лучшими картами во всех смыслах этого слова, для того, чтобы не выглядело как поражение России, хоть и относительное и победа Украины", — подытожил обозреватель.