Депутат Чепа: "Продвижение интересов Запада не устраивает командование ВСУ"

Первый зампред Комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа в беседе с Pravda.Ru оценил заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, согласно которым между украинским лидером Владимиром Зеленским и армией страны возник конфликт.

"Он существует уже не один месяц. Зеленский действует по указке Британии и США. Продвижение интересов Запада не устраивает командование ВСУ", — сказал парламентарий.

Вместе с этим он отметил, что солдаты не расправляются с руководителем Украины только из-за военной помощи, которая зависит от него и западных чиновников.

"Зеленский вынужден выполнять их условия ради поставок оружия. Со стороны кураторов прозвучала команда воевать до последнего украинца, а это никому делать не хочется", — подчеркнул депутат.

По его мнению, попытки ВСУ провести контрнаступление перед заседанием альянса НАТО нужны Киеву для получения большей военной поддержки. Президент Украины считает, что атаки помогут ему объяснить потерю отправленного партнёрами оружия, добавил член ГД.

Ранее Лукашенко сказал, что солдаты способны заставить Зеленского продолжить переговоры с Россией.

"В ближайшее время будет развязка (конфликта на Украине. — Прим. ред.)", — сообщил глава Белоруссии.