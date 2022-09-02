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Шойгу: войска РФ вышли к административной границе Николаевской области

Силовые структуры

Министр обороны Сергей Шойгу 2 сентября на совещании с руководящим составом Генштаба РФ рассказал о событиях в спецоперации на Украине за август.

Одним из главных достижений последнего полмесяца операции стало взятие посёлка Пески, где ВСУ за 8 лет выстроили современную эшелонированную оборону. Именно оттуда националисты вели беспорядочный обстрел мирных граждан в Донецке и его пригороде.

В результате слаженных действий ВС РФ противник отступил из населенного пункта, оставил вооружение и раненых.

Не менее важное событие произошло на Херсонско-николаевском направлении, где армия России смогла выйти к административной границе Николаевской области, освободив село Благодатное.

Со слов главы Минобороны, противник не оставил попытки организовать наступление на Николаево-криворожском направлении. Однако все атаки вовремя купируют действия российских войск, а украинская армия несёт большие потери.

Шойгу подчеркнул, что все эти бессмысленные попытки наступать на юге страны, которые обходятся Киеву крайне высокой ценой, организованы с целью доказать западным кураторам, что ВСУ всё ещё способны противостоять РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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