Трухан: Киев использовал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС втёмную

Смысл операции Киева по захвату Запорожской АЭС понятен. Украина планировала взять под контроль станцию к тому моменту, когда туда прибыла бы миссия МАГАТЭ, а также захватить в плен самих членов делегации.

Такое мнение высказал полковник запаса Центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

Это была хитрая операция, итогом которой должен был быть крик Запада, что Россия не имеет право отбивать станцию снова, заметил эксперт в эфире YouTube-канала PolitWera.

Так Киев хотел решить проблему контроля над Запорожской АЭС, после чего пошли бы заявления насчёт демилитаризации, пояснил он, напомнив о предложении Литвы ввести туда силы ООН. Это тоже, видимо, была заготовка под то, что контролировать станцию будет украинская армия.

При этом МАГАТЭ, скорее всего, использовали втёмную, уверен аналитик.

Он также объяснил, зачем Киев послал на Энергодар вторую волну десанта после провала первого наступления.