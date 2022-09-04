Арестович признался, что врал об успехах украинских боевиков

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признался, что украинским боевикам в период с середины апреля по начало июля было ""было очень-очень тяжело".

По его словам, "военное счастье" ушло к союзным войскам и ему приходилось врать об успехах украинских вооружённых формирований.

"А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя пару раз намекнул, что тяжело", — отметил советник ОП.

Ранее Арестович сообщил, что наступление для ВСУ приводит к увеличению потерь, а освобождение Украины будет долгим и кровавым процессом.