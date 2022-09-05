19FortyFive: снайперская винтовка ORSIS T-5000 — оружие мощное, но малоизвестное

Снайперская винтовка ORSIS T-5000, которую производит российская компания, — это мощное, но малоизвестное оружие. Такое мнение высказал обозреватель издания 19FortyFive Кристиан Орр. В своей статье он описал возможности винтовки.

Эксперт отметил, что в США известны два советских образца оружия такого класса: винтовка Мосина и снайперская винтовка Драгунова (СВД).

А вот о российской винтовке ORSIS T-5000, вероятно, многие никогда не слышали, если не увлекаются компьютерными играми, отметил автор материала.

Он уделил внимание техническим характеристикам данного оружия и назвал её оптический прицел "новейшим и лучшим" российским прицелом, обеспечивающим высокую точность.