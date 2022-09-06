ISW: спецназ Украины провалил операцию по захвату Запорожской АЭС

Институт изучения войны США опубликовал новый отчёт, посвящённый конфликту на Украине. Американские эксперты фактически признали провал задуманной Киевом операции с высадкой десанта на Запорожскую АЭС.

Украинский спецназ провел провальную операцию в районе Энергодара, отмечают аналитики из ISW.

Они также обращают внимание на то, что украинское военное командование продолжает хранить молчание относительно хода контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на юге.

Отмечается, что подразделения российской армии ведут наступательные действия к востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Артёмовска, а также вдоль северо-западной окраины Донецка.