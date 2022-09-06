Власти Херсонской области: провальным контрнаступлением руководил Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский лично возглавлял провальное контрнаступление ВСУ на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: глава Украины жертвовал солдатами, чтобы отчитаться перед партнёрами из западных стран и пропиарить самого себя.

"Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский", — отметил Стремоусов.

Представитель ВГА также напомнил, что американские власти выделили Киеву свыше 13 миллиардов долларов на организацию боевых действий. Он убеждён: Зеленского ждёт военный трибунал. Запад сам сдаст президента Украины перед окончательным падением киевского режима, указал Стремоусов.

Помимо этого, замглавы ВГА призвал провести суд над Зеленским в украинской столице. По его мнению, именно на нём лежит вся ответственность за беды, с которыми столкнулись мирные жители.