"Военный осведомитель": погиб австралийский боевик "Карпатской сечи"* Дэнэхэй

Российские журналисты сообщили, что армия РФ на Изюмском направлении уничтожила австралийца Джеда Дэнэхэя. Ему было 27 лет.

Как написали в "Военный осведомитель", гражданин Австралии служил в качестве военного медика в украинском батальоне "Карпатская сечь"*.

Ранее сообщалось о гибели полковника ВСУ Андрея Омельченко. Его ликвидировали российские артиллеристы на Херсонском направлении.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.