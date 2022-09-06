Российские журналисты сообщили, что армия РФ на Изюмском направлении уничтожила австралийца Джеда Дэнэхэя. Ему было 27 лет.
Как написали в "Военный осведомитель", гражданин Австралии служил в качестве военного медика в украинском батальоне "Карпатская сечь"*.
Ранее сообщалось о гибели полковника ВСУ Андрея Омельченко. Его ликвидировали российские артиллеристы на Херсонском направлении.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.