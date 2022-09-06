Ходарёнок об атаках ВСУ: "киевская Алиса" затянула экспертов США в Зазеркалье

Полковник в отставке Михаил Ходарёнок прокомментировал данные американского Института по изучению войны о "набирающем обороты" наступлении армии Украины на юге и востоке.

"Такое ощущение, что украинская "Алиса" снова затянула экспертов в своё Зазеркалье и продолжает их там удерживать", — отметил военный обозреватель.

Он напомнил, что западные СМИ уже рассказали о выживших украинских военных, которые находятся в госпитале и негативно относятся к попыткам наступления на Херсонском направлении. По мнению специалиста, Институт по изучению войны распространяет пропаганду Киева.

Как подчеркнул Ходарёнок, аналитикам центра стоило написать, что несколько украинских батальонных групп оказались в "огневых мешках". Некоторые солдаты ВСУ не способны поговорить с командованием и страдают от недостатка продуктов, добавил эксперт. По его словам, украинские военные дезориентированы.

Ранее журналисты WarGonzo сообщили, что армия Украины начала наступление на Балаклею в Харьковской области.