Кнутов: Киев атакует на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"

ВСУ пытаются атаковать сразу на нескольких направлениях. В Харьковской области украинская армия преследует задачу отсечь ВС РФ, наступающие на Славянск.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что Киев провёл мобилизацию, сил у врага достаточно, а значит, он будет продолжать пытаться атаковать сразу на двух-трех направлениях. Но артиллерии, танков, БМП и РСЗО недостаточно и для одного направления.

"На Харьковском направлении ВСУ пытаются ударить нам во фланг с запада на восток, чтобы отсечь нашу группировку, которая наступает на Славянск", — сказал Кнутов.

По его словам, "контрнаступ" в районе Изюма связан с тем, что вся линия соприкосновения от Северска до Угледара находится под давлением союзной армии. Для РФ важно удержать данные плацдармы для продвижения на Славянск. После освобождения Артёмовска и Северска армия России сможет двигать эту группировку быстрее.

"Киев понимает эти планы и пытается сорвать их ценой гибели солдат", — подытожил Кнутов.