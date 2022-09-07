Кулеба: "Требовали и будем требовать от США признать РФ "спонсором терроризма"

Киев будет продолжать требовать признать Российскую Федерацию "страной-спонсором терроризма". И это якобы не зависит от того, какую позицию занимает Вашингтон в данном вопросе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ Штатов внести РФ в соответствующий список.

"Требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. То, что администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято. И мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле является", — в эфире пропагандистского телемарафона заявил украинский министр.

Он отметил, что работа с Соединёнными Штатами в ​​этом направлении украинской властью будет продолжаться и дальше.

Кулеба также выразил благодарность Вашингтону за всё, что он сделал для Украины. Однако в этом конкретном вопросе Незалежная не отступит, и будет и далее "настаивать на своем", подытожил Кулеба.