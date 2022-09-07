Коц заявил, что ВСУ охотятся за российским оружием: "Бункеры не спасают"

Военный обозреватель Андрей Коц отметил, что 15 лет назад Россия впервые рассказала миру о "папе всех бомб" — вакуумном боеприпасе. Многие эксперты убеждены, что это оружие является вторым по мощности наносимого удара после ядерного.

Боеприпас не просто взрывается, а распыляет облако горючего вещества, которое поджигается, затем образуется огненный шар с высоким давлением в эпицентре, объяснил Коц в своём материале для РИА Новости.

Генерал армии Анатолий Корнуков заявил, что на данный момент нет ракет, которые могли бы нести такой заряд, боеприпас можно доставить только с помощью самолёта. Однако на вооружении российской армии есть аналоги — тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк", которые вызывают страх у командования ВСУ.

Из-за высокой эффективности огнемёты стали одной из приоритетных целей киевского режима, считает Коц. Поэтому украинские боевики открыли за ними "охоту", поскольку результативное оружие не имеет аналогов в мире.