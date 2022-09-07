Ищенко признал, что не завидует судьбе иностранных наёмников на Украине

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что наёмников можно ликвидировать на поле боя, поскольку действие Женевских и Гаагских конвенций на них не распространяется. Однако благодаря манёврам российской армии на Украине наёмничество стало совершенно нерентабельным: иностранцы хотят заработать, а не погибнуть в ходе боевых действий.

Ищенко считает, что приговор двух британских и одного марокканского наёмников к смертной казни был политическим ходом.

"Чтобы заставить Украину относиться к военнопленным РФ так, как положено согласно конвенциям, и для того, чтобы заставить Запад сократить поток наёмников на украинскую территорию. Это не значит, что страны перестанут их отправлять, а значит то, что люди просто перестанут наниматься, так как это становится опасно", — объяснил политолог.

По мнению Ищенко, руководство стран коллективного Запада никак не помогает своим соотечественникам, которые оказались в плену. Эксперт полагает, что подобное равнодушие можно объяснить тем, что военнослужащие самостоятельно решили заработать деньги на чужой территории.

"Я этим наёмникам сейчас не завидую, потому что могут спокойно расстрелять <…> Наёмники — это бросовый материал", — заявил Ищенко в беседе с изданием "Военное дело".