Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Киеву на $675 млн

Американский лидер Джо Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин.

На пресс-конференции, организованной в рамках встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, он отметил, что Вашингтон передаст Киеву военную технику и боеприпасы на сумму 675 миллионов долларов.

"Накануне президент Байден одобрил новый транш помощи Вооружённым силам Украины", — сказал Остин.

Ранее американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил в интервью The Washington Post о том, что власти США передадут киевскому режиму различные вооружения, в том числе снаряды для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, украинская армия также получит от Вашингтона дополнительные транспортные средства.

В четверг, 8 сентября, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине, несмотря на огромные потери ВСУ.