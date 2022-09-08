Ходарёнок: никакого "активного наступления" ВСУ на Балаклею нет

Полковник в отставке Михаил Ходарёнок прокомментировал сообщения об атаках армии Украины в Харьковской области. По данным военного эксперта, ВСУ привлекли несколько групп солдат, чтобы получить контроль хотя бы над одним участком, но "ударный кулак" не принёс положительных результатов.

Специалист заявил, что шестого и седьмого сентября украинские военные не продвинулись. По словам обозревателя, артиллерия и авиация Вооружённых сил Российской Федерации наносят удары по противникам. Как подчеркнул Ходарёнок, наиболее сложная для ВСУ ситуация возникла в селе Норцовка Харьковской области.

"Там происходит нечто, что уже было в Херсоне: огневой мешок и работа авиации. На линии Волохов Яр — Семёновка — Богодаровка ситуация аналогичная", — сказал эксперт.

Он добавил, что подразделения оперативных групп "Север" и "Восток" "зажаты между двух клиньев" обороны российской армии. По информации специалиста, у РФ в 20 раз больше атакующих снарядов, чем у Украины.

Ранее в WarGonzo сообщили, что российские десантники не позволили ВСУ взять под контроль посёлок Шевченково Харьковской области.