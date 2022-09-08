Российская армия отбила попытку украинских войск взять в кольцо Балаклею

Вооружённые силы РФ отбили попытку украинских военных взять в кольцо Балаклею. Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что боевикам ВСУ удалось немного "прогнуть" линию обороны лишь на небольшой части территории. После этого российская армия отбросила украинские подразделения на прежние позиции, указал глава администрации.

Он также добавил, что в городе сохраняется нормальная обстановка. По его словам, многие мирные жители не планируют покидать Балаклею, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ.

"В районе Балаклеи войска Украины предприняли попытку захватить город, взяв его в кольцо, но они были вновь отброшены", — подчеркнул Ганчев.

Руководитель ВГА пояснил, что Балаклея остаётся под контролем союзных сил РФ и ЛДНР.