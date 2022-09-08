Перенджиев: наступление ВСУ на Крым отобьёт у Киева желание повторять подобное

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предпринять наступление на Крым и без требуемого Залужным у Запада вооружения. Однако это может обернуться для них беспрецедентными потерями. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Перенджиев.

Он предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что у Украины действительно есть возможность поставить "под ружьё" ещё 60, а то и 100 тысяч человек.

Но все они на открытой местности станут идеальной мишенью для российской авиации и реактивных систем залпового огня (РСЗО), считает аналитик.

Такой вариант мог бы даже быть лучшим для ВС России с тактической точки зрения, так как отобьёт охоту повторять подобное, заключил он.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный назвал вооружение, которое Запад должен предоставить Киеву для "захвата Крыма".