Рогов заявил, что необходимо усилить контртеррористическую работу в Запорожье

Ранее около штаба волонтёрского движения "Мы вместе с Россией" в Запорожской области произошли взрывы. По мнению члена главного совета администрации Владимира Рогова, руководство киевского режима хорошо продумало этот теракт, который был осуществлён несколькими шагами.

"Сначала был совершён взрыв-приманка. <…> И после этого была заложена взрывчатка большего объёма", — рассказал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Рогов убеждён, что с киевской агрессией необходимо бороться. Следует провести жёсткую зачистку в регионах и устроить различные проверки. Также он предложил усилить охрану лидеров освобождённых территорий и выдать им стрелковое оружие.

"Если им доверена жизнь огромного числа людей, то и пистолет им доверить можно. Я понимаю, что в большой России такой подход покажется странным, но мы пока находимся в реалиях гибридной войны. И нам надо всеми силами защищать своих людей", — заключил Рогов.