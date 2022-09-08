Diario de Noticias: хакеры получили доступ к секретным документам альянса НАТО

Португальские журналисты сообщили, что злоумышленники продают в Интернете секретные документы военно-политического блока НАТО.

"Генштаб ВС Португалии стал жертвой беспрецедентной и масштабной хакерской атаки", — заявили в Diario de Noticias.

По данным СМИ, о происшествии узнали американские разведчики. Они обнаружили в Сети "сотни документов", которые представители альянса тайно отправляли Лиссабону, отметили в издании.

Как заявили журналисты, информацию об утечке глава правительства страны Антониу Коште получил от послов США в августе. Предположительно, НАТО призовёт Португалию назвать причины, по которым произошёл этот инцидент. Также в СМИ рассказали о расследовании, которое запустило управление национальной безопасности республики.

Ранее источник телеканала CBC в альянсе заявил, что преемницей генсека объединения Йенса Столтенберга может стать вице-премьер Канады, этническая украинка Христи Фриланд.