НМ ДНР выбила ВСУ из укрепрайона на северо-западной окраине аэропорта Донецка

НМ ДНР нанесла огневое поражение ВСУ на Донецком направлении специальной военной операции.

Украинские подразделения выбиты из укрепрайона на северо-западной окраине Донецкого аэропорта. Под огнём оказались самые крайние позиции армии противника в западной части взлётно-посадочной полосы, оставшиеся за ВСУ после взятия союзными войсками под контроль посёлка Пески. Об этом сообщает "Военное обозрение", уточнив, что именно оттуда украинские боевики обстреливали Донецк.

Артиллерийские удары НМ ДНР наносятся также по позициям ВСУ к северу от территории аэропорта. Наступление продвигается с юга и востока в направлении посёлка Опытное, входящего в единый рубеж украинской обороны к северу от Песков.

Продолжаются боевые действия за посёлок городского типа Первомайское. Целью сходящихся ударов стал населённый пункт Водяное и дорога, используемая ВСУ для снабжения авдеевского гарнизона. Перед НМ ДНР стоит задача — перерезать указанную дорогу. По версии издания, от выполнения этой задачи зависит дальнейший успех освободительной операции в республике.