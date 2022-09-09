Немецкий парламентарий, член Левой партии Грегор Гизи сказал, что Москва не проиграет в конфликте на Украине. По мнению депутата, люди недооценивают Вооружённые силы Российской Федерации.
"В военном отношении РФ невозможно победить", — подчеркнул политик, слова которого приводит Spiegel.
Чиновник отметил, что ВСУ выиграют, если начнётся мировая война. Однако, по словам Гизи, Берлин не собирается организовывать ядерный конфликт. Вместе с этим парламентарий выступил за продолжение переговоров Германии и Москвы.
Ранее замглавы Министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов предупредил, что украинская армия способна попытаться "прорвать границу" с Россией.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.