Немецкий депутат Гизи: Украина не сможет победить Россию

Немецкий парламентарий, член Левой партии Грегор Гизи сказал, что Москва не проиграет в конфликте на Украине. По мнению депутата, люди недооценивают Вооружённые силы Российской Федерации.

"В военном отношении РФ невозможно победить", — подчеркнул политик, слова которого приводит Spiegel.

Чиновник отметил, что ВСУ выиграют, если начнётся мировая война. Однако, по словам Гизи, Берлин не собирается организовывать ядерный конфликт. Вместе с этим парламентарий выступил за продолжение переговоров Германии и Москвы.

Ранее замглавы Министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов предупредил, что украинская армия способна попытаться "прорвать границу" с Россией.