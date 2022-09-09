Владимир Зеленский рассказал о результатах наступления украинской армии в Харьковской области.
Президент Украины заявил, что ВСУ удалось взять под контроль более 30 населённых пунктов в Харьковской области. Он отметил, что в регион постепенно возвращаются украинские флаги.
Украинский лидер выразил благодарность Евросоюзу за выделение 5 млрд евро помощи. Зеленский сказал спасибо западным странам и за то, что они прислушались к его призыву приостановить упрощённый режим получения виз для россиян. Зеленский назвал этот шаг "защитой Европы от тех, кто "не хочет бороться против в….*”.
Глава Украины убеждён, что Европе нужно пойти дальше и полностью запретить въезд россиянам. Он отметил, что страны Балтии и Польша уже это сделали.
Зеленский пообещал оказать содействие "польским братьям”, которые обратились к нему с просьбой помочь им с экспортом электроэнергии.
Ранее сообщалось, что трансляцию Первого канала прервала речь Зеленского.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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Российское командование может применить ядерное оружие в том случае, если военный блок НАТО полноценно вступит в военный конфликт на Украине.