Зеленский отчитался о взятии ВСУ 30 населённых пунктов в Харьковской области

Владимир Зеленский рассказал о результатах наступления украинской армии в Харьковской области.

Президент Украины заявил, что ВСУ удалось взять под контроль более 30 населённых пунктов в Харьковской области. Он отметил, что в регион постепенно возвращаются украинские флаги.

Украинский лидер выразил благодарность Евросоюзу за выделение 5 млрд евро помощи. Зеленский сказал спасибо западным странам и за то, что они прислушались к его призыву приостановить упрощённый режим получения виз для россиян. Зеленский назвал этот шаг "защитой Европы от тех, кто "не хочет бороться против в….*”.

Глава Украины убеждён, что Европе нужно пойти дальше и полностью запретить въезд россиянам. Он отметил, что страны Балтии и Польша уже это сделали.

Зеленский пообещал оказать содействие "польским братьям”, которые обратились к нему с просьбой помочь им с экспортом электроэнергии.

Ранее сообщалось, что трансляцию Первого канала прервала речь Зеленского.

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