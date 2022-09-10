NI: Россия и Китай могут уничтожить авиацию США "ужасным способом"

Ракеты нового поколения класса "воздух-воздух", которые есть у Китая и России, могут представлять серьёзную угрозу для важнейших самолётов, обеспечивающих действия ВВС США в воздухе. Об этом пишет издание The National Interest.

Речь идёт о самолётах разведки и наблюдения, дозаправки в воздухе и машин радиоэлектронного подавления, которые могут быть уничтожены "жутким способом".

По мнению специалистов, изучающих российское и китайское вооружение, такие средства могут лишить США возможностей по ведению длительных операций с применением авиации как в тихо-азиатском, так и в европейском регионе, отмечают авторы статьи.

ВВС России и Китая могут обеспечить свои машины типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами "воздух-воздух" для нанесения ударов по американским самолётам дальней разведывательной авиации, самолетам-заправщикам и тактической системы воздушной разведки и наблюдения, считают эксперты издания.